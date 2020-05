“Una scelta molto positiva che spero altre banche seguano”. Così il ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Dario Franceschini, commenta le misure annunciate oggi da Intesa Sanpaolo per sostenere le imprese turistiche. Tra gli interventi, un plafond a sostegno della liquidità e degli investimenti per un controvalore complessivo di 2 miliardi di euro e l’incremento, fino a un massimo di due anni, della possibilità di sospendere le rate dei finanziamenti in essere.

Per Franceschini si tratta del “segno che l’intero sistema Paese, non solo lo Stato, deve mobilitarsi per aiutare e salvare il comparto del turismo,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Franceschini “Da Intesa Sanpaolo scelta molto positiva per il turismo” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento