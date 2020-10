Francesco Bettuzzi, ex fidanzato Elisabetta Gregoraci a Live Non è la D’Urso: “3 anni d’amore” | Video Mediaset

Francesco Bettuzzi, ex fidanzato Elisabetta Gregoraci spunta a sorpresa a Live Non è la D’Urso e racconta: “l’ho conosciuta quando era la signora Briatore”. L’uomo ha vissuto una lunga storia d’amore con la ex moglie di Flavio Briatore rivelando anche dettagli e particolari sulla loro conoscenza.

“Ci siamo conosciuti ad una cena a Montecarlo nel 2014, io allora non facevo ancora il pilota di linea. Ci siamo tenuti in contatto e successivamente abbiamo collaborato insieme. Dopo la collaborazione lavorativa nel 2017 mi chiamò e mi invitò a cena e mi disse guarda ti devo parlare e da lì eravamo già abbastanza in sintonia, è stata una cosa abbastanza lunga” le parole di Bettuzzi.

Ecco il video mediaset con le rivelazioni choc dell’ex fidanzato di Elisabetta Gregoraci a Live Non è la D’Urso.

