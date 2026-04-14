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Francesco Chiofalo chi è, l’ex volto di ‘Temptation Island’ ospite a Belve
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Francesco Chiofalo chi è, l’ex volto di ‘Temptation Island’ ospite a Belve

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Francesco Chiofalo sarà ospite questa sera, martedì 14 aprile, a Belve. L’ex volto di ‘Temptation Island’ si accomoderà sul celebre sgabello del programma di Rai2 per sottoporsi alle domande incalzanti di Francesca Fagnani. 

Classe 1989, Francesco Chiofalo fa il suo esodio in televisione nel 2017 quando partecipa a Temptation Island, programma condotto da Filippo Bisciglia, nel 2017 insieme all’allora fidanzata Selvaggia Roma. La sua partecipazione al programma di Canale 5 si distingue dalle altre per il suo carattere esplosivo e il suo soprannome ‘Lenticchio’, tanto da diventare uno dei personaggi più amanti dell’edizione. Dopo la fine di Temptation Island, appare a ‘Uomini e Donne’ per un confronto con la sua ex fidanzata Roma. 

Nel 2022 partecipa a ‘La pupa e il secchione’ e si classifica terzo insieme a Valentina Matteucci. Da lì la sua personalità si fa spazio sui social, comincia così la sua carriera da influencer.  

Sulla vita sentimentale, Chiofalo ha avuto una relazione con Antonella Fiordelisi e Drusilla Gucci. Oggi il personal trainer romano dovrebbe essere legato a Manuela Carriero, ex tronista di ‘Uomini e Donne’. 

Il 2018 ha segnato un anno importante nella vita di Francesco Chiofalo, a causa della diagnosi di un tumore al cervello, un meningioma, che fortunatamente si è rivelato di natura benigna. Alle telecamere de Le Iene ha raccontato alcuni dettagli: “Era un tumore di 5 centimetri infilato nel mio cervello” e lo ha descritto come “il momento più brutto della sua vita”. 

Chiofalo si è sottoposto a numerosi interventi di chirurgia estetica, ricevendo diverse polemiche e critiche. Tra questi nel 2020 si è sottoposto a un trapianto di barba in Turchia. Una decisione motivata dalla voglia di avere una barba come tutti gli altri perché a suo dire era “sbarbato”. 

Nel 2024, invece, si è sottoposto a un’operazione di cheratopigmentazione, per cambiare il colore degli occhi: “Mi sono rifatto i denti, il naso, le labbra, ho fatto varie punture sul viso, poi ho fatto la riduzione dell’orecchio e l’impianto della barba. Poi mi sono alzato una mattina e ho detto ‘voglio gli occhi di un Husky’. E l’ho fatto”, così ha motivato la sua scelta a Le Iene. 

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