Francesco Chiofalo contro Selvaggia Roma a Live Non è la D’Urso: “cerca visibilità” | Video Mediaset

Francesco Chiofalo a Live Non è la D’Urso parla della ex fidanzata Selvaggia Roma diventata da venerdì una concorrente del Grande Fratello Vip 2020.

“Da anni sono un pò vittima” – rivela Lenticchio che sulla ex Selvaggia racconta a Barbara D’Urso “questa ragazza utilizza il nome di altre persone per farsi pubblicità ingigantendo le cose. Siamo stati insieme 5 anni e invece ha detto 7 anni”. Non solo, Chiofalo racconta anche una indiscrezione: “appena mi sono lasciato è venuta fuori casa mia al pianerottolo per saltarmi addosso”.

Ecco il video Mediaset con il racconto di Francesco Chiofalo sulla ex Selvaggia Roma a Live Non è la D’Urso.

