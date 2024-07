francesco-chiofalo-dopo-il-cambio-colore-degli-occhi:-“mi-affascina-l’intervento-di-allungamento-delle-gambe”

ROMA – Francesco Chiofalo è finito di nuovo al centro delle critiche social per le sue ultime dichiarazioni. Il 35enne, dopo aver affrontato l’operazione chirurgica per il cambio del colore degli occhi, ha parlato ai suoi followers dell’intervento di allungamento delle gambe.

In un video pubblicato su TikTok, l’ex concorrente di Temptation Island dice: “Lo ammetto, nei giorni scorsi ho rilasciato un’intervista a un settimanale in cui mi chiedevano a quale intervento di chirurgia plastica mi sarei voluto sottoporre e io ho detto che mi affascina molto quello per allungare le gambe“.

CHIOFALO SPIEGA PERCHÉ LO FAREBBE

E spiega il perché: “Premetto, io non sono altissimo ma nemmeno basso, sono alto 1,80 m, però, ho l’apertura toracica molto grossa e non do l’idea di essere slanciato, anzi, do l’idea di essere tozzo. Infatti, molte persone pensano che io sia molto basso, poi, quando mi vedono dal vivo ci rimangono. Io ho fatto il fotomodello per tanti anni e non sono mai riuscito a fare passerella perché mi mancavano quegli stramaledetti 5 centimetri. Per 5 centimetri, se io avessi fatto passerella, la mia carriera da modello sarebbe stata totalmente differente ma questi centimetri mi hanno sempre penalizzato”.

Chiofalo, nonostante ciò, non esclude di poter fare comunque in futuro l’operazione: “Ovviamente, se adesso faccio un intervento per aumentare di altezza non posso sfilare perché ho 35 anni e sono anziano, però, è una cosa che mi piacerebbe fare. Attualmente, nell’Unione Europea è illegale, ma quando sarà legale, è facile che farò questo intervento“.

PIOGGIA DI CRITICHE

“Naturalmente mi sono arrivati in questi giorni centinaia di messaggi di insulti nei direct e nei commenti ai miei reel e post, ma ormai neanche ci faccio più caso”, scrive Lenticchio che anche questa volta non ha trovato il consenso dei suoi seguaci.

