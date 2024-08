Francesco Chiofalo dopo il cambio di colore degli occhi: “Non posso più uscire dall’Italia”

ROMA – “Purtroppo dopo essermi sottoposto all’intervento di cambio colore agli occhi non ho più i documenti validi e non posso ovviamente nemmeno più uscire dal paese“. Francesco Chiofalo racconta un’altra conseguenza del cambio colore degli occhi che tanto ha fatto discutere sui social.

L’ex concorrente di Temptation Island posta gli scatti del documento annullato e scrive: “Sui miei documenti risulta che io ho gli occhi castano scuro e non azzurri…attualmente a livello burocratico e anagrafico non esiste in Italia una procedura che permette di modificare sui documenti il colore degli occhi“.

Un imprevisto che lo ha costretto a rimediare in un unico modo: “Attualmente l’unico escamotage per modificare il colore degli occhi sui documenti ‘dovrebbe essere’ quello di rifare totalmente tutti i documenti“.

“Vado all’anagrafe e alla mia circoscrizione (mi ha voluto per forza accompagnare mia madre) per capire se mi fanno rifare i documenti dichiarando che ho gli occhi azzurri”, ha aggiunto Chiofalo spiegando: “Non sono sicuro che sia possibile perché la cosa potrebbe andare in conflitto con il mio atto di nascita… staremo a vedere… naturalmente mi auguro di risolvere la cosa al più presto…non posso stare senza documenti”.

