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Francesco Chiofalo e il primo tatuaggio “istantaneo” in Italia: 8 ore sotto anestesia
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Francesco Chiofalo e il primo tatuaggio “istantaneo” in Italia: 8 ore sotto anestesia

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ROMA – Nuova, bizzarra avventura per Francesco Chiofalo. L’influencer romano, noto al grande pubblico per le sue scelte estetiche decisamente fuori dal comune e per non aver mai nascosto il suo debole per la chirurgia e le modifiche corporee, ha colpito ancora.

Chiofalo si è sottoposto a una seduta di tatuaggio istantaneo, una pratica, a quanto pare, mai realizzata prima d’ora in Italia, che promette di rivoluzionare i tempi di esecuzione dei classici tattoo sulla pelle. A documentare l’intera e folle impresa l’inviato de Le Iene Stefano Corti.

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IL TATUAGGIO ISTANTANEO E I COMMENTI SUI SOCIAL

Se per coprire un’area estesa come la schiena con i metodi classici sarebbero necessari mesi di attesa e numerose, dolorose sessioni, il tatuaggio istantaneo permette di completare l’opera in poche ore, aggirando il dolore grazie alla sedazione profonda. L’operazione di Chiofalo è stata eseguita da Christopher Dän, specialista che ha importato in Italia una metodologia già diffusa negli Stati Uniti. L’intervento in anestesia generale è durato esattamente 7 ore e 49 minuti.

“Un’anestesia generale per farsi un tatuaggio? Il Quoziente Intellettivo sta raggiungendo picchi sconosciuti a quanto pare”, è uno dei tanti commenti. E anche: “Comunque la cosa più triste di questa faccenda a mio parere sono gli anestesisti che passano anni a studiare e decine di migliaia di euro spesi per la propria formazione per poi accettare di prender parte a questa pantomima. In questo video assistiamo alla morte dell’etica lavorativa, partendo da loro, arrivando ai tatuatori, passando dal programma televisivo e finendo al soggetto protagonista”. E non da ultimo: “L’ultima frontiera del tatuaggio. L’anestesia totale è una cosa seria, non usatela per queste cose. E soprattutto, scegliete bene il vostro tatuatore, senza farvi abbindolare da video su Tiktok o sponsorizzazioni pesanti. I risultati si vedono”.
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