Francesco Chiofalo vs Luce, amica Selvaggia Roma a Live Non è la D’Urso | Video Mediaset

Volano stracci fra Francesco Chiofalo e Luce, amica di Selvaggia Roma a Live Non è la D’Urso. L’ex fidanzato di Selvaggia attacca l’amica: “ti spiego una cosa: tu vuoi parlare con me di Selvaggia che la conosco da 10 anni. Capisco che tu vuoi fare tv, lo capisco. L’ha già fatta la diretta…?”, ma Luce sbotta “con me caschi male. Oh oh”.

Parole pesanti che spingono la padrona di casa Barbara D’Urso ad intervenire “non mi piace quando diventate aggressivi. Tu Luce sei molto passionale, ma ti prego di non esagerare. E’ l’unica che è venuta a difendere Selvaggia”, ma Chiofolo dal canto suo precisa “non la conosce bene. La conosce da due settimane”.

Ecco il video Mediaset con lo scontro fra Francesco Chiofalo e Luce, amica di Selvaggia Roma.

continua a leggere sul sito di riferimento