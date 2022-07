Francesco Giorgino lascia il Tg1. Ma il suo futuro sarÃ  ancora nella Rai

ROMA – Addio eccellente all’interno del Tg1: Francesco Giorgino, uno dei volti di punta del telegiornale della rete ammiraglia di viale Mazzini, non farà più parte della redazione del Tg1 guidata dalla direttrice Monica Maggioni.

Ad ufficializzarlo è il Comitato di redazione del Tg1, dopo che un altro membro del Cdr e conduttore, Leonardo Metalli, lo aveva anticipato sul proprio profilo Facebook. “Sono estremamente dispiaciuto della sua uscita dal nostro amato Tg1 – ha scritto Metalli, definendo Giorgino “un amico fraterno” -. Dopo decenni di vita e crescita professionale fianco a fianco, mi mancherà un amico e un collega a volte troppo puntiglioso, forse spigoloso per le sue convinzioni in modo particolare se in disaccordo con me che ho un carattere impulsivo e molto diverso dal suo, ma comunque un punto di riferimento con la sua esperienza umana e professionale”.

“Io sono stato più volte sul punto di lasciare – ha proseguito Metalli – quando le delusioni mi hanno tolto la voglia di proseguire il viaggio e ho ritrovato la strada solo mettendo la mia esperienza a disposizione dei colleghi cercando di rendermi utile. A Francesco vanno i miei migliori auguri di buon lavoro in un altro settore della Rai, sono sicurissimo che questo passaggio porterà a nuovi grandi successi professionali in breve tempo”.

IL FUTURO DI GIORGINO

Francesco Giorgino infatti lascia il Tg1 ma non la Rai: il suo futuro sarà ancora a viale Mazzini, dove è entrato nel 1991 all’età di 24 anni, con un incarico alla Direzione editoriale per l’offerta informativa. Nelle secorse settimane, si era parlato di screzi con la direttrice del Tg1 Monica Maggioni, legati alla richiesta ai conduttori dell’edizione delle 20 di coprire anche la rassegna stampa mattutina delle 6.30 in alcune occasioni.

