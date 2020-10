Francesco Oppini vs Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip 2020 | Video Mediaset

L’amicizia tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini è decisamente in crisi. I due si sono persi per strada e non riescono a ritrovarsi nè a chiarirsi. Zorzi dice che si è sentito una pedina della strategia di Oppini dentro il reality, ma il figlio di Alba Parietti nega che lui sia uno stratega. Anche la mamma Alba con dei post social difende il figlio. Ecco Il Video Mediaset.

Finalmente Tommaso Zorzi riesce a confrontarsi con il suo amico Francesco Oppini, su una situazione che si è creata nelle scorse puntate: la scelta del gruppo di Oppini, che non è quello con cui si relazione giornalmente.

Anche la showgirl Alba Parietti, madre del cronista difende il figlio dalle accuse dell’influencer Zorzi. Il figlio dice, è una persona onesta e mai si sarebbe avvicinato a Tommaso per strategia. Ecco Il Video Mediaset.

