martedì, 2 Dicembre , 25

Montagna, aumenti del 4% per gli skipass: la mappa dei prezzi 2025-2026 sulle piste

(Adnkronos) - Sciare costa sempre di più con...

Caro Natale, tra pranzi e addobbi: ecco quanto spenderemo per le feste

(Adnkronos) - Manca meno di un mese a...

Ucraina-Russia, Putin alza il tiro: “Presa Pokrovsk, obiettivo è zona cuscinetto”

(Adnkronos) - "Avanziamo ovunque, abbiamo conquistato Pokrovsk". Vladimir...

Venezuela, ultimatum di Trump. Maduro: “Vogliamo la pace, ma non da schiavi”

(Adnkronos) - Donald Trump ha imposto a Nicolas...
francesco-pio-maimone-ucciso-a-mergellina-per-scarpa-sporcata,-confermato-in-appello-ergastolo-per-valda
Francesco Pio Maimone ucciso a Mergellina per scarpa sporcata, confermato in appello ergastolo per Valda

Francesco Pio Maimone ucciso a Mergellina per scarpa sporcata, confermato in appello ergastolo per Valda

DALL'ITALIA E DAL MONDOFrancesco Pio Maimone ucciso a Mergellina per scarpa sporcata, confermato in appello ergastolo per Valda
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Confermata anche in appello la condanna all’ergastolo per Francesco Pio Valda, il 21enne, considerato vicino al clan Aprea di Barra, accusato dell’omicidio di Francesco Pio Maimone.  

Maimone, pizzaiolo 18enne, rimase ucciso da un colpo di pistola la notte del 20 marzo 2023 mentre era con alcuni amici sul lungomare di Napoli, agli chalet di Mergellina: il killer sparò all’impazzata tra la folla degli chalet “incurante della presenza di famiglie con passeggini e bambini” dopo una lite con altre persone per un drink versato su una scarpa Louis Vuitton.  

La sentenza, pronunciata dalla Corte di Assise di Appello di Napoli, è stata accolta con lacrime di sollievo dai familiari di Maimone, presenti in aula.  

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.