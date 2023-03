Francesco Pio Maimone ucciso per una scarpa

Maimone ucciso a 18 anni per una macchia sulle scarpe: Francesco Pio faceva il rider e sognava di aprire una pizzeria.

Napoli, Francesco Pio Maimone ucciso per una macchia alle scarpe: è caccia al killer del diciottenne

Il ragazzo colpito al petto da alcuni spari, durante una domenica sera passata con amici nella zona degli chalet della Mergellina. L’assassino ha sparato sulla folla senza sapere a chi stesse sparando.

A Napoli si è consumata una tragedia, ancora più difficile da capire, per via del movente: i futili motivi.

Francesco Pio Maimone, il diciottenne centrato da alcuni spari al petto mentre stava passando una domenica sera con amici nella zona della Mergellina, è stato ucciso per errore. Il suo assassino ha sparato sulla folla, senza sapere a chi stesse sparando, perché infuriato per una macchia sulle scarpe, nuove e bianche, che qualcuno gli aveva sporcato. Per questo motivo è stata stroncata la vita di un giovane, che non aveva legami con i clan della camorra, ma sognava di aprire una pizzeria mentre svolgeva alcuni lavori, tra cui le consegne a domicilio, pur di avverare i suoi sogni.

E’ caccia ai killer

Sull’accaduto di Napoli sono in corso indagini della Squadra Mobile, guidata dal primo dirigente Alfredo Fabbrocini, con il coordinamento del procuratore aggiunto Sergio Amato. La polizia ha ascoltato i testimoni e acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza per identificare i responsabili di questa assurda storia, l’ennesima, registrata, ancora una volta, sulla strada degli chalet di Napoli, dove nel weekend si concentra la movida.

Il sogno

Durante le primissime ore successive alla tragedia, complice anche l’immancabile gara a scriverne sui social, si è pensato che Maimone fosse l’ennesima vittima di un agguato di camorra. Perché nemmeno dieci giorni fa, il 12 marzo, dalle parti di Mergellina fu assassinato un diciannovenne legato a un clan di Pianura, quartiere periferico di Napoli dove da tempo va avanti una faida tra giovanissimi legati a due clan che si contendono il controllo delle piazze di spaccio. E pure Maimone era di Pianura, viveva con la famiglia in una strada dove l’eco della faida è arrivata più volte.

