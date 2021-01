Francesco: “Spegnere tv e cellulare, leggere Bibbia e Vangelo”

AGI – Un invito a tenere vicino a noi il Vangelo, la Parola di Dio. A portarlo sempre in tasca. A spegnere tv e cellulare e dedicarsi alla lettura della Bibbia. Così Papa Francesco nell’omelia da lui preparata, in occasione della seconda edizione della Domenica della Parola di Dio, che viene pronunciata da monsignor Rino Fisichella.

“Cari fratelli e sorelle, non rinunciamo alla Parola di Dio. E’ la lettera d’amore scritta per noi da Colui che ci conosce come nessun altro: leggendola, sentiamo nuovamente la sua voce, scorgiamo il suo volto, riceviamo il suo Spirito. La Parola – sottolinea il Pontefice – ci fa vicini a Dio: non teniamola lontana.

