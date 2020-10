Franceska Pepe contro tutti a Live non è la D’Urso: “mi dissocio da The Lady” | Video Mediaset

Franceska Pepe contro tutti a Live non è la D’Urso. La seconda eliminata del Grande Fratello Vip 2020 si racconta negli studi Mediaset e precisa: “finalmente sono libera da quei matti“. Arrivata in studio la modella si confronta con Lory del Santo che l’ha diretta nella web-serie “The Lady”, un’esperienza di cui Franceska non è molto fiera. “Non sapevo che cosa stavo facendo” precisa la modella che prosegue dicendo – “The Lady non è di mio gusto, non mi piace. Mi dissocio totalmente dalla serie“. La Del Santo, regista del progetto, replica: “l‘ho scelta perchè aveva un bel sedere“.

Ecco il video Mediaset con Franceska Pepe contro tutti a Live – Non è la D’Urso.

continua a leggere sul sito di riferimento