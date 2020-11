Franceska Pepe è positiva al Coronavirus? La verità a Live Non è la D’Urso | Video Mediaset

Franceska Pepe ha il Coronavirus? A Live Non è la D’Urso la ex concorrente del Grande Fratello Vip 2020 racconta di essere risultata positiva al test sierologico. Una notizia choc che ha preoccupato la ex “fiamma” di Vittorio Sgarbi che presa dall’ansia si è recata in ospedale. “Ho fatto il tampone per il Coronavirus e sono risultata negativa” – rivela la Pepe che poi lancia un messaggio “vorrei invitare il Ministero della Salute a dare dei test certificati al 100%” che fa sorridere il pubblico in studio!

Ecco il video Mediaset con le parole di Franceska Pepe e la verità sul test Covid-19.

continua a leggere sul sito di riferimento