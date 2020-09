Francia: 15.797 nuovi casi e 55 morti, superato il mezzo milione contagi

AGI – Continua a correre il nuovo coronavirus della polmonite in Francia dove i 15.797 casi registrati nelle ultime 24 ore hanno fatto sì che è stato superato il mezzo milione di contagi dall’inizio dell’epidemia.

Dall’inizio dei conteggi lo scorso inverno, sono stati contati 513.034 casi, si legge sul sito web del ministero della sanità.

I positivi dell’ultima giornata sono meno dei 16.096 registrati ieri, giovedì, ma sono di più di quelli che si registravano in estate. Altro elemento preoccupante è che il tasso di positività è salito nuovamente al 6,9%, quattro decimi in più rispetto a giovedì e sette in più rispetto a mercoledì.

