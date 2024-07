francia,-218-candidati-alle-elezioni-politiche-si-ritirano-dai-ballottaggi

Per facilitare accordo di desistenza fra sinistra e centristi

Roma, 2 lug. (askanews) – Sono 218 i candidati alle elezioni politiche francesi che si sono ritirati dai ballottaggi per facilitare l’accordo di desistenza fra il nuovo Fronte Popolare e i centristi del presidente Emmanuel Macron: è quanto riporta il quotidiano francese Le Monde e la tv francese.

Alla scadenza dei termini per il ritiro (le ore 18) 130 candidati della sinistra e 82 centristi arrivati terzi nelle rispettive circoscrizioni hanno annunciato di non voler correre al ballottaggio per concentrare il voto contro l’ultradestra del Rassemblement National.

La legge elettorale francese infatti prevede che in mancanza di un vincitore con la maggioranza assoluta al secondo turno approdino non semplicemente i primi due classificati ma tutti i candidati che hanno superato il 12,5% delle preferenze: spesso quindi si tratta di una corsa a tre, specie quando l’affluenza è alta.

Il candidato premier dell’Rn, Jordan Bardella, ha definito l’accordo fra Macron e la sinistra “disonorevole e contro natura”; resta infatti da vedere se gli elettori seguiranno gli inviti alla desistenza, un fattore che sarà desumibile innanzitutto dall’affluenza: se dovesse calare, potrebbe indicare la volontà di sinistra e centristi di non votare per uno schieramento diverso da quello scelto al primo turno.