Francia, 24enne in ospedale con proiettile della Prima guerra mondiale nel retto

Francia, 24enne in ospedale con proiettile della Prima guerra mondiale nel retto

Francia, 24enne in ospedale con proiettile della Prima guerra mondiale nel retto
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Caso singolare al pronto soccorso di un ospedale di Tolosa, nel sud-ovest della Francia. A quanto riporta la stampa locale, un uomo di 24 anni sarebbe stato trasportato d’urgenza in ospedale con un proiettile risalente alla a Prima Guerra Mondiale nel retto.  

Secondo il quotidiano ‘La Dépêche du Midi’ i medici dell’ospedale di Rangueil hanno dovuto rimuovere un “bossolo da collezione lungo quasi 20 centimetri” e, preoccupati per una potenziale esplosione, hanno chiamato una squadra di artificieri. I vigili del fuoco sono stati “inviati su richiesta delle forze dell’ordine per fornire protezione antincendio durante l’intervento della squadra di artificieri”, ha dichiarato il Servizio Dipartimentale dei Vigili del Fuoco e del Soccorso in un comunicato stampa, aggiungendo, senza ulteriori dettagli, che “un ordigno esplosivo è stato neutralizzato all’ingresso del pronto soccorso”. 

Sabato sera, in una zona relativamente tranquilla di Tolosa, nel sud-ovest della Francia, un uomo di 24 anni è stato trasportato d’urgenza in ospedale. Aveva un proiettile d’artiglieria della Prima Guerra Mondiale lungo 20 centimetri conficcato nel retto. Il proiettile era attivo. Mentre si avvicinava, l’ospedale di Rangueil è stato evacuato, personale e pazienti sono corsi a mettersi al riparo mentre venivano chiamati gli artificieri e i vigili del fuoco erano sul posto. 

