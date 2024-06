francia,-bardella-(rn)-apre-ai-repubblicani-in-vista-del-voto

“I nostri elettori devono rimanere mobilitati”

Parigi, 11 giu. (askanews) – Il presidente del partito francese di estrema destra Rassemblement national, Jordan Bardella ha detto di considerare un avvicinamento ai repubblicani di centrodestra, aggiungendo di aver avuto colloqui con alcuni dei loro leader in vista delle imminenti elezioni per una nuova Assemblea nazionale, da tenersi in due turni il 30 giugno e 7 luglio.Poi nella prima intervista dopo la vittoria del suo partito alle elezioni europee e l’annuncio dello scioglimento dell’Assemblea nazionale, Jordan Bardella, ha assicurato che il Rassemblement national lavora “da diversi mesi all’organizzazione di elezioni legislative anticipate”. “Siamo pronti a governare, abbiamo una serie di progetti di legge pronti per entrare in vigore”, ha aggiunto.Ma Bardella ha ricordato che “in caso di coabitazione (fra presidente di un partito e premier di un altro, ndr) non possiamo ovviamente fare tutto ciò che la presidenza della Repubblica permette di fare”, come per anticipare possibili difficoltà nell’attuazione del loro programma in caso di vittoria. “Ma possiamo fare qualcosa per il potere d’acquisto, per la sicurezza, per l’immigrazione”, ha sottolineato il presidente di Rn.In caso di coabitazione, Jordan Bardella sarà primo ministro e non Marine Le Pen, ha assicurato Marine Le Pen, “perché lavoriamo come una coppia di dirigenti”. “Concentreremo i nostri sforzi su proposte molto chiare”, ha concluso.