Francia, Berlino: non si può restare indifferenti a vittoria RN

Lo dice La ministra degli Esteri, la verde Annalena Baerbock

Berlino, 1 lug. (askanews) – Non si può restare indifferenti davanti alla vittoria del Rassemblement National di Marine Le Pen al primo turno delle legislative francesi: lo dice la ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock secondo cui quello che accade in Germania e in Francia è di particolare importanza per tutta Europa.”Voglio precisare che Germania e Francia hanno una responsabilità particolare per la nostra Europa comune e nessuno può restare indifferente se per esempio alle elezioni europee o nel paese che è nostro vicino, stretto partner e miglior amico, arriva in testa un partito che vede nell’Europa il problema e non la soluzione” ha detto Baerbock in conferenza stampa a Berlino.