francia-cina,-macron-loda-xi-jinping-per-impegno-a-non-vendere-armi-a-russia

Accolta con favore anche la proposta tregua olimpica

Parigi, 6 mag. (askanews) – Il presidente francese Emmanuel Macron ha accolto con favore gli “impegni” della Cina di “astenersi dal vendere armi” e da “qualsiasi aiuto a Mosca”. Lo ha confermato in una dichiarazione alla stampa a Parigi dopo l’incontro all’Eliseo con il presidente cinese Xi Jinping.”Rispettiamo i legami di lunga data tra Cina e Russia e gli sforzi compiuti nel corso dei decenni per stabilizzare queste relazioni – ha detto Macron – data questa complessa storia, accogliamo con favore gli impegni assunti dalle autorità cinesi di astenersi dal vendere armi o aiuti a Mosca e di controllare rigorosamente l’esportazione di beni a duplice uso. Questo è quanto lei mi ha detto molto chiaramente, signor presidente, poco più di un anno fa, e quanto lei ha ribadito. E penso che la lunghezza e la qualità dei nostri scambi su questo argomento sono una fonte di conforto”.Macron ha accolto inoltre con favore la “volontà” del suo omologo cinese di “chiedere a tutte le parti coinvolte” nei vari conflitti di “dichiarare una tregua olimpica” durante i Giochi di Parigi di quest’estate.”Sulla base di questa convergenza di vedute – ha detto – crediamo insieme che una tregua olimpica per tutti i teatri di guerra possa essere un’opportunità per lavorare a una soluzione duratura nel pieno rispetto del diritto internazionale, e la ringrazio, signor Presidente, per aver giustamente dimostrato durante il nostro incontro la vostra volontà di impegnarsi nella stessa direzione, che consisterà nel chiedere a tutte le parti coinvolte una tregua olimpica durante i nostri prossimi Giochi”.