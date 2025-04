francia:-“con-i-dazi-usa-migliaia-di-posti-di-lavoro-in-pericolo”

Il premier Bayrou: “Soprattutto in settore agricolo, vino e alcolici”

Nanterre, 4 apr. (askanews) – La preoccupazione principale, la più seria, e quella che dovrebbe allertarci, riguarda i produttori francesi, in particolare quelle aziende che producono ed esportano negli Stati Uniti”: lo ha affermato il Primo Ministro francese François Bayrou, commentando le conseguenze dei dazi imposti da Donald Trump, dichiarando che “decine di migliaia di posti di lavoro sono a rischio” nei settori agricolo, vinicolo e degli alcolici. “La prima preoccupazione, la più grave, quella che dovrebbe allertarci, è per i produttori francesi, per le aziende che producono ed esportano negli Stati Uniti. E si vede che, ad esempio, nel settore agricolo, in quello del vino, in quello degli alcolici, ci sono decine di migliaia di posti di lavoro in pericolo. Quindi, dicono gli ottimisti, beh, ci sarà un confronto e poi si risolverà rapidamente. E noi, la nostra responsabilità, è di considerare tutto questo, di occuparcene”, ha spiegato il primo ministro francese.