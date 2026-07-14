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Francia, Deschamps (al capolinea) attacca l’arbitro: “È al livello di una semifinale dei Mondiali?”
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Francia, Deschamps (al capolinea) attacca l’arbitro: “È al livello di una semifinale dei Mondiali?”

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Didier Deschamps non nasconde l’amarezza dopo la semifinale dei Mondiali persa dalla sua Francia contro la Spagna oggi, martedì 14 luglio. Il commissario tecnico dei Bleus ha provato ad analizzare la sconfitta dei suoi, scagliandosi – nell’intervista ai microfoni di Dazn – contro la direzione di gara dell’arbitro salvadoregno Ivan Barton: “Ci sono state anche decisioni arbitrali che non so, non è la prima volta. Però se dico così, poi… Per voi, questo arbitro è al livello di una semifinale di Coppa del Mondo?” le parole pronunciate dal ct, rivolgendosi allo studio televisivo al termine di quella che potrebbe essere stata la sua ultima partita alla guida dei transalpini.  

Quello di Deschamps è un chiaro riferimento al rigore concesso a metà del primo tempo alla Spagna, per via di una leggerezza di Digne in area ma con un presunto tocco di mano di Yamal, poi non rilevato dal Var dopo le proteste dei francesi (QUI L’ARTICOLO COMPLETO).  

A far parlare in questo modo Deschamps potrebbe essere stato anche un curioso episodio accaduto a inizio partita, quando Barton aveva dimenticato di segnalare, con l’apposito spray, la distanza della barriera su un calcio di punizione. Una semplice dimenticanza che aveva però fatto sorridere i calciatori in campo, senza creare particolari problemi.  

Deschamps ha poi continuato con la sua analisi sulla partita: “Oggi c’è delusione, avevamo tanta ambizione. Ci è mancato qualcosa contro la Spagna. Abbiamo fatto troppi errori a livello tecnico, in una partita così dobbiamo essere tutti al 100% e non è stato questo il caso”. La sua avventura da ct della Francia potrebbe essere giunta al capolinea. Per i Bleus, il futuro sembrerebbe avere un nome già scritto: Zinedine Zidane.  

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