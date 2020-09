Francia divisa su ‘D-Day Land’, “no allo sbarco stile Disneyland”

AGI – Sulle spiagge dello sbarco in Normandia del 1944 è in corso una nuova battaglia che vede scendere in campo sostenitori e detrattori di un maxi progetto turistico noto come ‘D Day Land’. Una petizione per bloccare la sua realizzazione, lanciata dal gruppo nazionale di ricerca 1939-1945, ha già raccolto quasi 27mila firme.

Un sito che può accogliere 600mila visitatori l’anno

L’iniziativa contestata è promossa da un produttore di musical Roberto Ciurleo, da un produttore televisivo Stéphane Gateau e da uno scrittore esperto di comunicazione Régis Lefèbvre: hanno cercato un terreno di 35 ettari nei pressi delle spiagge del D-Day per creare un sito in grado di accogliere 600 mila visitatori l’anno.

