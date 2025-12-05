venerdì, 5 Dicembre , 25
Francia, droni sorvolano base con sottomarini nucleari Ile Longue a Brest

(Adnkronos) – Cinque droni non identificati hanno sorvolato la base strategica dell’Ile Longue a Brest, in Bretagna, dove sono dispiegati i sottomarini della flotta di deterrenza nucleare francesi. Lo rende noto Rtl.  

Il battaglione di fucilieri della marina, a cui è affidata la protezione della base, ha attivato sistemi antidrone.  

L’episodio risale alla serata di giovedì ma già nella notte fra il 17 e il 18 era stato denunciato il sorvolo di un drone su Crozon, vicino alla base. La prefettura ha precisato che è prematuro correlare l’episodio a una azione di Mosca.  

