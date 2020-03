Francia e Spagna seguono il modello italiano

Bar, negozi e ristoranti chiusi in Francia e Spagna dove sono entrate in forza le misure restrittive decise dai rispettivi governi per contrastare l’avanzata del nuovo coronavirus.

Bassa affluenza alle municipali francesi

In Francia, nonostante l’emergenza, è stata confermata la giornata elettorale per il primo turno delle municipali, dove l’affluenza e’ stata fortemente compromessa dalla paura del contagio: alle 17 aveva votato il 38,7%, quasi il 16% in meno rispetto alle elezioni del 2014 (54,7%).

Il governo francese ha ordinato la chiusura di tutte le attività “non essenziali”, mentre la Spagna – dove si è registrata un’impennata di casi (circa 2 mila e oltre 100 morti in 24 ore) è andata oltre,

