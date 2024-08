francia,-esplosione-fuori-da-una-sinagoga,-un-agente-ferito

Darmanin: “tentativo criminale” di incendiare sinagoga

La Grande-Motte (Hérault), 24 ago. (askanews) – Almeno due auto, tra cui una contenente una bombola di gas esplosa, sono state date alle fiamme sabato mattina davanti alla sinagoga di La Grande-Motte (Hérault). Un agente di polizia è rimasto ferito dopo un’esplosione nella località balneare di 8.500 abitanti vicino a Montpellier. Il sindaco Rossignol ha riferito che le telecamere di sorveglianza della città hanno catturato le immagini di un individuo che dava fuoco ai veicoli.L’esplosione davanti alla sinagoga Beth Yaacov è avvenuta nel pieno dello Shabbat, il giorno di riposo settimanale per le persone di fede ebraica, ma al momento dei fatti non era in corso alcuna funzione, secondo una fonte della gendarmeria responsabile. immediatamente per le indagini. “Il tentativo di incendiare la sinagoga di La Grande-Motte è stato evidentemente criminale”. Lo scrive il ministro degli Interni francese Gérald Darmanin su X.