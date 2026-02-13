venerdì, 13 Febbraio , 26

Niscemi, l’allarme del Procuratore “A rischio la Provinciale SP11”

(Adnkronos) - E' appena terminata la prima attività...

Malattie rare: bus e billboard con i colori della campagna Uniamoleforze

(Adnkronos) - In vista della Giornata mondiale delle...

Turismo, Unione Nazionale Pro Loco d’Italia protagonista a Bit 2026

(Adnkronos) - L'edizione 2026 della Bit, la Borsa...

Finta baby sitter prova a portare via da scuola bimba di 3 anni, sventato rapimento a Roma

(Adnkronos) - Tentato rapimento di una bambina a...
francia,-gruppo-di-sciatori-travolto-da-valanga:-tre-morti-in-savoia
Francia, gruppo di sciatori travolto da valanga: tre morti in Savoia

Francia, gruppo di sciatori travolto da valanga: tre morti in Savoia

DALL'ITALIA E DAL MONDOFrancia, gruppo di sciatori travolto da valanga: tre morti in Savoia
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Tre sciatori sono morti a causa di una valanga in un’area fuori pista nella stazione sciistica di Val d’Isere, in Savoia. Lo ha annunciato la stazione sciistica situata sulle Alpi francesi. 

La valanga ha travolto sei sciatori, quattro dei quali erano accompagnati da una guida professionista. “Nonostante la risposta rapida dei soccorsi, tre persone sono morte. Erano tutte dotate di sistemi di ricerca delle vittime di valanghe”, secondo un comunicato.  

Il rischio valanghe nella zona è attualmente molto elevato (4/5), ha sottolineato la stazione sciistica, esortando gli sciatori a rimanere nelle zone indicate come sicure. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.