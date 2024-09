Francia, il governo Barnier si riunisce per la prima volta a Matignon

Nel pomeriggio all’Eliseo primo Consiglio dei ministri con Macron

Parigi, 23 set. (askanews) -In Francia, prima riunione a Matignon, per la colazione, per il nuovo governo di Michel Barnier, nominato lo scorso 21 settembre dopo due settimane di negoziati. Seguiranno diversi passaggi di poteri prima che i 39 membri del governo e il primo ministro si riuniscano all’Eliseo per il primo Consiglio dei ministri previsto alle ore 15, con il presidente Emmanuel Macron.La squadra del governo guidato da Barnier è così composta: Antoine Armand, ministro dell’Economia, delle Finanze e dell’Industria; Didier Migaud, ministro della Giustizia; Sebastien Lecornu, ministro della Difesa; Bruno Retailleau, ministro degli Interni; Francois Noel Buffet, ministro dell’Oltremare; Jean-Noel Barrot, ministro degli Affari Esteri; Anne Genetet, ministro dell’Istruzione Nazionale; Geneviève Darrieussecq, ministro della Salute e della Sicurezza; Paul Christophe, ministro degli Affari Sociali; Annie Genevard, ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare; Agnès Pannier-Runacher, ministro della transizione ecologica, del clima e della prevenzione dei rischi; Guillaume Kasbarian, ministro della Funzione Pubblica; Maud Bregeon, portavoce del governo; Laurence Garnier, ministro per la tutela dei consumatori; Paul Christophe, ministro della Solidarietà, Astrid Panosyan-Bouvet, ministro del Lavoro e dell’Impiego, Patrick Hetzel, ministro dell’Istruzione Superiore e della Ricerca, Gil Avérous, ministro dello Sport, della Gioventù e della Vita Associativa, Valerie Letard, ministro dell’edilizia e del rinnovamento urbano.Inoltre, Benjamin Haddad, responsabile dell’Europa; Nathalie Delattre, responsabile dei rapporti con il Parlamento, Marie-Claire Carrère-Gée, responsabile del coordinamento governativo, Francoise Gatel, incaricata del commercio e dell’artigianato, Fabrice Loher, responsabile del mare e della pesca, Nicolas Daragon, responsabile della sicurezza quotidiana, Alexandre Portier, responsabile del successo accademico e della formazione professionale, Sophie Primas, responsabile del commercio estero e dei francesi all’estero, Marc Ferracci, ministro delegato all’Industria, Marie-Agnès Poussier-Winsbarck, responsabile dell’economia sociale e solidale, Marina Ferrari, responsabile economia turistica, Olga Givernet, responsabile dell’energia, Sophie Primas, ministro del Commercio estero, Agnès Canayer, responsabile della famiglia e della prima infanzia.