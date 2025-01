Francia, influencer multato per aver pagato al casello con ApplePay. Macron risponde al suo sfogo su TikTok e scoppia la polemica

ROMA – È polemica in Francia per un video che il presidente Emmanuel Macron ha pubblicato su TikTok. Si tratta di una risposta all’influencer S4iintt, che qualche giorno fa lamentava di essere stato multato per aver pagato al casello autostradale con ApplePay (il sistema che consente di effettuare pagamenti contactless con il cellulare). In base al codice della strada francese questo è vietato, non si può tenere il cellulare in mano se la macchina non è spenta. Al ragazzo sarebbe stata inflitta una multa di 90 euro.

“Buongiorno- dice Macron in video- ho appena visto il video e lei ha ragione. Penso che nel 2025 debba essere possibile pagare i pedaggi con il telefono. Ho passato il dossier al ministro dell’Interno, e la risolveremo collettivamente. Grazie per la segnalazione”. E, sempre in video, S4iintt risponde consigliando a Macron di “occuparsi di cose più serie”. A scatenare i commenti dei followers non è stata la risposta, ma il fatto che il capo di Stato non abbia notato di aver risposto a un personaggio controverso.

LE CRITICHE A MACRON E NON SOLO, CHI È S4IINT

Circa 270mila followers su TikTok, S4iintt ha in precedenza criticato il presidente definendolo “un nano sposato alla sua prof di francese che dirige un Paese della taglia di una patatina fritta”. Il ragazzo musulmano, inoltre, ha sul suo profilo una serie di video in cui giudica chi, della sua stessa religione, secondo lui, è troppo blasfemo o non segue i dettami. In una clip ha persino criticato dei ragazzi che sono andati a un concerto rap. Ha accusato un altro influencer, Amine Mojito, di nascondere le sue origini ebraiche per tendere una trappola ai musulmani. Per questo è stato denunciato.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it