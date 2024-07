Francia, Le Pen accusa Macron: “Golpe amministrativo contro volontà elettori”

(Adnkronos) – Marine Le Pen ha accusato di “colpo di Stato amministrativo” il presidente francese Emmanuel Macron per le “voci” che circolano sulla volontà del capo dell’Eliseo di voler “contrastare il voto degli elettori, i risultati delle elezioni” formando un governo di coalizione. Intervistata da France Inter, Le Pen ha detto che Macron vuole ”impedire di realizzare la politica che i francesi vogliono”.

In uno sforzo di ‘delepenizzare’ il voto di ballottaggio di domenica, alla ricerca dei consensi della destra moderata ma anche della sinistra più oltranzista ma contraria all’estrema destra, Le Pen assicura che non entrerà a fare parte di un eventuale governo di Jordan Bardella, non si candiderà per la presidenza dell’Assemblea nazionale, e che rispetterà il ruolo di premier del 28enne presidente del Rassemblement National.

Le Pen ha quindi ammesso che, per formare un governo, sarà necessaria la maggioranza dei seggi. “E’ evidente che non possiamo accettare di andare al governo se non possiamo agire. Noi vogliamo governare”, ha affermato”, ai microfoni di France Inter.

In attesa certo del voto per le elezioni presidenziali, ha precisato che nei prossimi anni si limiterà di fare la capogruppo dei deputati di Rn e non ha precisato invece se aderirà il nuovo gruppo europeo di Viktor Orban, riservandosi di prendere una decisione dopo il risultato del ballottaggio di domenica. “Siamo concentrati su una elezione fondamentale per il futuro del Paese”.