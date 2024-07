Francia, Le Pen: “L’arrivo di RN al potere è solo rinviato”

“Sono di buon umore oggi” dice arrivando all’Assemblea nazionale

Roma, 10 lug. (askanews) – L’arrivo al potere di RN (Rassemblement National) è “solo rinviato”: lo ha affermato la leader Marine Le Pen al suo arrivo all’Assemblea Nazionale.”Sono di buon umore, ancora una volta arrivo con un gruppo di deputati che sono arrivati primi alle elezioni legislative, per numero di voti, primo partito per numero di deputati e quindi giocheremo il ruolo che i nostri elettori ci hanno affidato, anche se un certo numero di manovre, e in particolare di massicce manovre di ritiro, ci hanno privato della maggioranza assoluta. Si tratta solo di un rinvio, perché non possiamo stravolgere la rappresentanza nazionale all’infinito.