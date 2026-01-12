Francia, Le Pen: mia candidatura 2027? Lo deciderà la Corte in estate

Lo afferma a vigilia processo d’appello caso assistenti parlamentari

Roma, 12 gen. (askanews) – Parlando con i giornalisti durante gli auguri di inizio anno del partito, la leader di Rassemblement National (RN), Marine Le Pen ha chiarito la posta in gioco della sua imminente battaglia legale: la sua candidatura per il 2027 dipende interamente dalla decisione della corte di quest’estate. Dichiarazioni che arrivano alla vigilia dell’apertura del processo d’appello nel caso degli “assistenti parlamentari”, che determinerà se sarà legalmente esclusa dalla prossima corsa presidenziale.”Ma in ogni caso, qualunque sia la situazione, come ho già detto, sarà quest’estate, cioè quando la Corte d’Appello emetterà la sua sentenza, che si deciderà la mia presenza o assenza alle elezioni presidenziali. Perché qualunque sia il livello di accelerazione della Corte di Cassazione, capite che a settembre il Rassemblement National deve poter essere rappresentato all’Assemblea Nazionale e la campagna deve iniziare, qualunque sia il candidato”, ha spiegato ai giornalisti presenti.