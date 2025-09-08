mercoledì, 10 Settembre , 25

Chi era Charlie Kirk, l’attivista conservatore ucciso alla Utah University

(Adnkronos) - Charlie Kirk, ferito a morte oggi...

Spari alla Utah University, morto l’attivista conservatore Charlie Kirk

(Adnkronos) - E' morto Charlie Kirk, fondatore dell'organizzazione...

Chi è Charlie Kirk, l’attivista di destra ferito alla Utah University

(Adnkronos) - Charlie Kirk, ferito oggi durante un...

Sparatoria alla Utah University, ferito l’attivista di destra Charlie Kirk

(Adnkronos) - Charlie Kirk, fondatore dell'organizzazione conservatrice di...
francia,-le-pen:-sciogliere-assemblea-nazionale-per-superare-stallo
Francia, Le Pen: sciogliere Assemblea Nazionale per superare stallo

Francia, Le Pen: sciogliere Assemblea Nazionale per superare stallo

Video NewsFrancia, Le Pen: sciogliere Assemblea Nazionale per superare stallo
Redazione-web
Di Redazione-web

La leader di Rn interviene prima del voto di fiducia al governo

Parigi, 8 set. (askanews) – Marine Le Pen, capogruppo di Rassemblement national (Rn), ha chiesto al presidente francese Emmanuel Macron di sciogliere l’Assemblea Nazionale per evitare, ha detto, “la situazione di stallo istituzionale del Paese”.”Lo scioglimento non è un capriccio, è una leva istituzionale per sbloccare le situazioni di stallo e consentire il funzionamento democratico”, ha dichiarato Le Pen, intervenendoal dibattito in corso all’Assemblea Nazionale sul voto di fiducia al governo.”Se ci sarà uno scioglimento, accetteremo il verdetto delle urne. Se il popolo ci onora con un mandato chiaro, ovvero unamaggioranza assoluta, andremo a Matignon per attuare un programma di ripresa nazionale senza aspettare le elezioni presidenziali”, ha concluso Le Pen.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.