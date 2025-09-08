francia,-le-pen:-sciogliere-assemblea-nazionale-per-superare-stallo

La leader di Rn interviene prima del voto di fiducia al governo

Parigi, 8 set. (askanews) – Marine Le Pen, capogruppo di Rassemblement national (Rn), ha chiesto al presidente francese Emmanuel Macron di sciogliere l’Assemblea Nazionale per evitare, ha detto, “la situazione di stallo istituzionale del Paese”.”Lo scioglimento non è un capriccio, è una leva istituzionale per sbloccare le situazioni di stallo e consentire il funzionamento democratico”, ha dichiarato Le Pen, intervenendoal dibattito in corso all’Assemblea Nazionale sul voto di fiducia al governo.”Se ci sarà uno scioglimento, accetteremo il verdetto delle urne. Se il popolo ci onora con un mandato chiaro, ovvero unamaggioranza assoluta, andremo a Matignon per attuare un programma di ripresa nazionale senza aspettare le elezioni presidenziali”, ha concluso Le Pen.