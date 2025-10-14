martedì, 14 Ottobre , 25

ComoLake, Urso: “Con governo Meloni Italia più attrattiva”

(Adnkronos) - “Risulta che l’Italia abbia scalato 7...

Morto a 51 anni D’Angelo, addio al genio del neo-soul che rivoluzionò il R&B

(Adnkronos) - È morto a 51 anni Michael...

Previdenza, Oliveti (Adepp): “Passa dal lavoro, ma occorre attenzione negli investimenti”

(Adnkronos) - “Il patrimonio delle casse previdenziali è...

Edilizia: Geometri, con meno di 2 mld Stato può sostenere riqualificazione e rigenerazione energetica

(Adnkronos) - La rigenerazione energetica degli edifici e...
francia,-lecornu-apre-al-parlamento:-“stop-alle-leggi-senza-voto”
Francia, Lecornu apre al Parlamento: “Stop alle leggi senza voto”

Francia, Lecornu apre al Parlamento: “Stop alle leggi senza voto”

Video NewsFrancia, Lecornu apre al Parlamento: "Stop alle leggi senza voto"
Redazione-web
Di Redazione-web

Il premier: “Condividere il potere con l’Assemblea è una svolta”

Parigi, 14 ott. (askanews) – Il premier francese Sébastien Lecornu ha annunciato davanti ai deputati che rinuncerà all’utilizzo dello strumento costituzionale che consente al governo di far approvare una legge senza voto parlamentare, salvo mozione di censura.”Condividere il potere con il Parlamento rappresenta, indubbiamente, una svolta – ha detto Lecornu – In un’Assemblea divisa, un governo, anche con una maggioranza relativa, non può a lungo agire senza tenere conto delle opposizioni. Non è possibile, non lo è più, e soprattutto non è auspicabile. Ho rinunciato a utilizzare l’articolo 49, comma 3, della Costituzione. È la garanzia per l’Assemblea nazionale che il dibattito, in particolare quello sul bilancio, ma non solo, in tutti i settori, vivrà, andrà fino in fondo, fino al voto”.Le parole del premier, pronunciate durante la sua dichiarazione di politica generale all’Assemblea nazionale, segnano un cambio di rotta rispetto agli ultimi tre anni, quando tutti i bilanci dello Stato e della Sicurezza sociale erano stati approvati proprio grazie a questo meccanismo.Introdotto nella Costituzione del 1958, il dispositivo – noto come articolo 49.3 – è stato spesso criticato come simbolo dell’eccesso di potere dell’esecutivo a scapito del Parlamento.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.