mercoledì, 10 Settembre , 25

Il nuovo nemico di Spider-Man? Il suo costume che puzza

(Adnkronos) - Altro che ragnatele: il vero nemico...

Alvaro (Tor Vergata): “Sempre attenti alle professioni sanitarie”

(Adnkronos) - I valori fondamentali del dottorato di...

Caterina Balivo confessa a La volta buona: “Massacrata di critiche dopo il parto”

(Adnkronos) - Caterina Balivo commossa a 'La volta...

Cortellesi: “Onorata per dottorato honoris causa in Scienze infermieristiche”

(Adnkronos) - "Mi sono chiesta il perché di...
francia,-lecornu-ufficialmente-nuovo-premier
Francia, Lecornu ufficialmente nuovo premier

Francia, Lecornu ufficialmente nuovo premier

Video NewsFrancia, Lecornu ufficialmente nuovo premier
Redazione-web
Di Redazione-web

Passaggio di poteri a Matignon

Parigi, 10 set. (askanews) – Sébastien Lecornu è ufficialmente il nuovo Primo ministro francese. Subentrato a François Bayrou, sfiduciato dall’Assemblée nationale, Lecornu ha ricevuto l’incarico da Emmanuel Macron con la missione di formare un governo in grado di garantire la “stabilità istituzionale”. La cerimonia di passaggio dei poteri è avvenuta oggi a mezzogiorno a Matignon.”Inizierò a ricevere le forze politiche già da questo pomeriggio”, ha annunciato Lecornu poco dopo l’insediamento, sottolineando su X di “misurare le attese dei francesi” e di essere “al lavoro con umiltà”.Lecornu, 39 anni, ex ministro della Difesa e uomo di fiducia del presidente, è il terzo premier nominato dopo la dissoluzione e il quinto dall’inizio del secondo mandato di Macron.L’incarico arriva in un contesto particolarmente teso, nel giorno di una mobilitazione nazionale per “bloccare il Paese”, con proteste in corso in decine di città. Le opposizioni hanno già reagito con freddezza alla nomina.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.