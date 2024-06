francia,-l’espulsione-di-ciotti-non-frena-l’accordo-neogollisti-destra

Bardella dice che è stato raggiunto accordo su 70 candidati comuni

Parigi, 14 giu. (askanews) – Un nuovo ufficio politico dei Repubblicani francesi (LR) ha confermato l’esclusione del presidente del partito, Eric Ciotti, poche ore prima che il tribunale di Parigi fosse chiamato a esaminare la decisione presa mercoledì. Ciotti è colpevole di aver annunciato un’alleanza con l’estrema destra del Rassemblement National di Marine Le Pen – spezzando un tabù pluridecennale per i conservatori neogollisti.”Dopo aver ricevuto un quarto delle firme dei consiglieri nazionali necessari, un nuovo ufficio politico ha legittimato l’esclusione del suo presidente, destituito mercoledì con 101 voti a favore, un’astensione e uno contrario”, scrive il partito.Invece il Rassemblement National va avanti. Il presidente del partito, il giovane Jordan Bardella, ha annunciato in un’intervista a BFM-TV e RMC che “ci sarà un candidato comune” con I Repubblicani (Lr) “in 70 collegi elettorali” alle elezioni legislative anticipate, accogliendo con favore un “accordo storico”.Anche la leader storica dell’RN, Marine Le Pen, in campagna elettorale ha annunciato: “possiamo vincere e fare un governo di unità nazionale”.Il giorno prima, Ciotti, uscendo dal quartiere generale del partito, aveva detto ai giornalisti “Assolutamente, siamo molto combattivi e vinceremo queste elezioni. Per la Francia”.