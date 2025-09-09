francia,-macron-nomina-lecornu-nuovo-premier

martedì, 9 Settembre , 25

(Adnkronos) – Il presidente francese Emmanuel Macron ha scelto il nuovo premier. E’ Sebastien Lecornu, già ministro della Difesa, come riferisce l’Eliseo. Lecornu è stato incaricato da Macron di “consultare” le “forze politiche rappresentate in Parlamento” “al fine di adottare il bilancio nazionale e raggiungere gli accordi essenziali per le decisioni dei prossimi mesi”, spiega l’Eliseo in una nota. 

Solo dopo queste consultazioni Lecornu proporrà un governo al presidente. Intanto, il passaggio di consegne tra l’ex premier François Bayrou e Lecornu è previsto per domani a mezzogiorno. 

