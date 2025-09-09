francia,-macron-nomina-lecornu-nuovo-primo-ministro

Roma, 9 set. (askanews) – Il presidente francese Emmanuel Macron ha nominato Sebastien Lecornu come nuovo primo ministro, dopo le dimissioni di Francois Bayrou. Lecornu è stato ministro della Difesa nel governo Bayrou. Macron ha “incaricato” il nuovo primo ministro, Sebastien Lecornu, di “consultare” le “forze politiche rappresentate in Parlamento”, ha dichiarato l’Eliseo.

Il mandato esplorativo è stato assegnato, ha continuato l’Eliseo, “in vista dell’adozione del bilancio nazionale e della costruzione degli accordi indispensabili alle decisioni dei prossimi mesi”.