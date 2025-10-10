venerdì, 10 Ottobre , 25

Putin: “La Russia presto avrà nuove armi”. E snobba l”allarme Tomahawk’

(Adnkronos) - "Altri paesi si stanno preparando a...

Superenalotto, numeri combinazione vincente di oggi 10 ottobre

(Adnkronos) - Nessun '6' né '5+1' al concorso...

Toscana, Meloni chiude campagna di Tomasi: “Nulla è già scritto, noi nati per stravolgere i pronostici”

(Adnkronos) - Per molti "i risultati di queste...

Tennessee, esplosione in una fabbrica militare: “Diverse vittime”

(Adnkronos) - Diverse persone sono rimaste uccise oggi,...
francia,-macron-nomina-nuovamente-lecornu-premier
Francia, Macron nomina nuovamente Lecornu premier

Francia, Macron nomina nuovamente Lecornu premier

DALL'ITALIA E DAL MONDOFrancia, Macron nomina nuovamente Lecornu premier
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron ha nominato nuovamente Sébastien Lecornu primo ministro, quattro giorni dopo le sue dimissioni. Come si legge in una nota dell’Eliseo lo ha incaricato di costituire un governo. “Accetto, per dovere, la missione affidatami dal Presidente della Repubblica di fare tutto il possibile per dotare la Francia di una Legge di bilancio entro la fine anno e di rispondere ai problemi della vita quotidiana dei nostri compatrioti” ha scritto Lecornu su X. 

Macron gli avrebbe dato “carta bianca”, fanno sapere dall’entourage del presidente. In particolare questo riguarderebbe “i negoziati” con i partiti politici e “le proposte di nomina”, ha precisato all’Afp una persona vicina al capo dello Stato.  

La nomina è avvenuta esattamente alla scadenza del termine di 48 ore che Emmanuel Macron si era fissato mercoledì sera per designare un nuovo capo del governo, dopo le ultime trattative con i suoi alleati. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.