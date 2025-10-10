venerdì, 10 Ottobre , 25

Putin: “La Russia presto avrà nuove armi”. E snobba l”allarme Tomahawk’

(Adnkronos) - "Altri paesi si stanno preparando a...

Francia, Macron nomina nuovamente Lecornu premier

(Adnkronos) - Il presidente della Repubblica francese, Emmanuel...

Superenalotto, numeri combinazione vincente di oggi 10 ottobre

(Adnkronos) - Nessun '6' né '5+1' al concorso...

Toscana, Meloni chiude campagna di Tomasi: “Nulla è già scritto, noi nati per stravolgere i pronostici”

(Adnkronos) - Per molti "i risultati di queste...
francia,-macron-reincarica-lecornu-primo-ministro
Francia, Macron reincarica Lecornu primo ministro

Francia, Macron reincarica Lecornu primo ministro

AttualitàFrancia, Macron reincarica Lecornu primo ministro
Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 10 ott. (askanews) – Il primo ministro dimissionario Sébastien Lecornu è stato riconfermato primo ministro dal presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron. Lo ha annunciato l’Eliseo, secondpo quanto riferisce il sito del quotidiano d’Oltralpe Le Figaro.

Pochi secondi dopo l’annuncio della sua ricandidatura, Lecornu ha reagito in un post su X. “Accetto – per dovere – la missione affidatami dal presidente della Repubblica di fare tutto il possibile per fornire alla Francia un bilancio di fine anno e di affrontare i problemi quotidiani dei nostri compatrioti”, ha scritto. “Dobbiamo porre fine – ha aggiunto – a questa crisi politica che sta esasperando il popolo francese e a questa instabilità che nuoce all’immagine della Francia e ai suoi interessi”.

“Tutte le questioni sollevate durante le consultazioni condotte in questi giorni saranno oggetto di dibattito parlamentare”, ha garantito il primo ministro riconfermato, sottolineando che “il risanamento delle nostre finanze pubbliche rimane una priorità per il nostro futuro e la nostra sovranità” e che “chi entra a far parte del governo deve impegnarsi a disimpegnarsi dalle ambizioni presidenziali per il 2027”.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.