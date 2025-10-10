francia,-macron-reincarica-lecornu-primo-ministro

Roma, 10 ott. (askanews) – Il primo ministro dimissionario Sébastien Lecornu è stato riconfermato primo ministro dal presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron. Lo ha annunciato l’Eliseo, secondpo quanto riferisce il sito del quotidiano d’Oltralpe Le Figaro.

Pochi secondi dopo l’annuncio della sua ricandidatura, Lecornu ha reagito in un post su X. “Accetto – per dovere – la missione affidatami dal presidente della Repubblica di fare tutto il possibile per fornire alla Francia un bilancio di fine anno e di affrontare i problemi quotidiani dei nostri compatrioti”, ha scritto. “Dobbiamo porre fine – ha aggiunto – a questa crisi politica che sta esasperando il popolo francese e a questa instabilità che nuoce all’immagine della Francia e ai suoi interessi”.

“Tutte le questioni sollevate durante le consultazioni condotte in questi giorni saranno oggetto di dibattito parlamentare”, ha garantito il primo ministro riconfermato, sottolineando che “il risanamento delle nostre finanze pubbliche rimane una priorità per il nostro futuro e la nostra sovranità” e che “chi entra a far parte del governo deve impegnarsi a disimpegnarsi dalle ambizioni presidenziali per il 2027”.