domenica, 3 Maggio , 26

Sinner ci sarà agli Internazionali? Jannik scioglie i dubbi da Madrid

(Adnkronos) - Jannik Sinner giocherà gli Internazionali d'Italia...

Guasto su aereo Sanchez, premier spagnolo atterra in Turchia

(Adnkronos) - L'aereo sul quale viaggiava il primo...

Francia, Melenchon annuncia candidatura all’Eliseo: “Sono il più preparato di Lfi”

(Adnkronos) - Il leader di La France insoumise...

Formula 1, ordine d’arrivo Gp Miami e classifica del Mondiale

(Adnkronos) - Andrea Kimi Antonelli vince il Gran...
HomeAttualitàFrancia, Mélenchon annuncia candidatura alle presidenziali del 2027
francia,-melenchon-annuncia-candidatura-alle-presidenziali-del-2027
Francia, Mélenchon annuncia candidatura alle presidenziali del 2027
Attualità

Francia, Mélenchon annuncia candidatura alle presidenziali del 2027

Redazione-web
By Redazione-web

-

2
0

Roma, 3 mag. (askanews) – Dopo le candidature del 2012, 2017 e 2022, Jean-Luc Mélenchon si lancia nuovamente nella corsa all’Eliseo. Il leader e fondatore di La France insoumise (LFI) ha confermato le sue ambizioni in vista delle elezioni presidenziali francesi nella serata di domenica durante il telegiornale delle 20 su TF1. Lo conferma il sito del quotidiano francese Le Figaro.

Quanto all’ipotesi che si profilino altre candidature a sinistra, Mélenchon ha spiegato che “è tutto a posto, c’è una squadra, un programma e un unico candidato”. Che per diventare tale anche formalmente dovrà provvedere alla raccolta di 150mila firme di sostegno da parte dei cittadini.

Previous article
Ranucci rinuncia alla difesa della Rai: “All’eventuale denuncia del ministro Nordio affronterò il giudizio a mie spese”
Next article
Germania, cancelliere Merz: non rinuncio a collaborare con Trump

POST RECENTI

Attualità

Formula1, Antonelli domina a Miami, terza vittoria di fila

Roma, 3 mag. (askanews) – Kimi Antonelli si conferma leader assoluto del Mondiale vincendo il GP di Miami, terzo successo consecutivo dopo Cina e Giappone....
Attualità

Germania, cancelliere Merz: non rinuncio a collaborare con Trump

Roma, 3 mag. (askanews) – Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha dichiarato domenica che non rinuncerà a collaborare con il presidente americano Donald Trump, nonostante...
Attualità

Doppia missione Meloni tra Armenia e Azerbaigian. Con gli occhi agli Usa

Yerevan, 3 mag. (askanews) – Una doppia missione, tutto in un giorno, con due focus ben precisi: la crisi internazionale e quella energetica. La presidente...
Attualità

Calcio, Sassuolo-Milan 2-0: rossoneri ko in 10

Roma, 3 mag. (askanews) – Il Milan crolla al Mapei Stadium 2-0 e ora deve guardarsi alle spalle per la Champions. La squadra rossonera, ridotta...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.