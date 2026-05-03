domenica, 3 Maggio , 26

Sinner ci sarà agli Internazionali? Jannik scioglie i dubbi da Madrid

(Adnkronos) - Jannik Sinner giocherà gli Internazionali d'Italia...

Guasto su aereo Sanchez, premier spagnolo atterra in Turchia

(Adnkronos) - L'aereo sul quale viaggiava il primo...

Formula 1, ordine d’arrivo Gp Miami e classifica del Mondiale

(Adnkronos) - Andrea Kimi Antonelli vince il Gran...

Tre morti per possibile focolaio di infezione da hantavirus su nave da crociera nell’Atlantico﻿

(Adnkronos) - Tre morti su una nave da...
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOFrancia, Melenchon annuncia candidatura all'Eliseo: "Sono il più preparato di Lfi"
francia,-melenchon-annuncia-candidatura-all’eliseo:-“sono-il-piu-preparato-di-lfi”
Francia, Melenchon annuncia candidatura all’Eliseo: “Sono il più preparato di Lfi”
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Francia, Melenchon annuncia candidatura all’Eliseo: “Sono il più preparato di Lfi”

Redazione-web
By Redazione-web

-

2
0

(Adnkronos) – Il leader di La France insoumise (Lfi), Jean-Luc Melenchon, ha annunciato stasera, come ampiamente previsto, la sua candidatura alle elezioni presidenziali in Francia del 2027, dopo il via libera arrivato in giornata dagli eletti del movimento. 

“Per noi è semplice: c’è una squadra, un programma e un solo candidato”, ha dichiarato al tg di Tf1, sostenendo di essere “il più preparato” all’interno di Lfi “per affrontare la situazione che si profila”, anche alla luce della “minaccia di una guerra generalizzata”. 

Previous article
Formula 1, ordine d’arrivo Gp Miami e classifica del Mondiale
Next article
Guasto su aereo Sanchez, premier spagnolo atterra in Turchia

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Sinner ci sarà agli Internazionali? Jannik scioglie i dubbi da Madrid

(Adnkronos) - Jannik Sinner giocherà gli Internazionali d'Italia 2026? Oggi, domenica 3 maggio, il tennista azzurro ha vinto il Masters 1000 di Madrid battendo...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Guasto su aereo Sanchez, premier spagnolo atterra in Turchia

(Adnkronos) - L'aereo sul quale viaggiava il primo ministro spagnolo, Pedro Sanchez, che si stava recando in Armenia, è stato costretto ad atterrare in...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Formula 1, ordine d’arrivo Gp Miami e classifica del Mondiale

(Adnkronos) - Andrea Kimi Antonelli vince il Gran Premio di Miami e resta leader del Mondiale di Formula 1. Oggi, domenica 3 maggio, il...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Tre morti per possibile focolaio di infezione da hantavirus su nave da crociera nell’Atlantico﻿

(Adnkronos) - Tre morti su una nave da crociera nell'Atlantico legati a un possibile focolaio di infezione da hantavirus. A segnalarlo è l'Organizzazione Mondiale...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.