francia,-odore-di-bruciato-in-cabina:-aereo-diretto-a-seul-atterra-a-monaco-di-baviera

(Adnkronos) – Un volo Air France partito da Parigi e diretto a Seul è stato costretto ad atterrare a Monaco di Baviera dopo che l’equipaggio ha rilevato odore di bruciato nella cabina di pilotaggio. Lo ha reso noto la compagnia aerea transalpina, precisando che l’aereo è atterrato in sicurezza nel tardo pomeriggio e che la decisione di deviare il volo è stata presa “a titolo precauzionale”. Il velivolo è stato successivamente rimorchiato e nessun passeggero è rimasto ferito. 

Air France ha fatto sapere che un volo di ritorno per Parigi era previsto in serata e che, se necessario, sarebbe stato fornito alloggio in attesa di un volo sostitutivo per Seul. 

