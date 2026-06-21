lunedì, 22 Giugno , 26
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOFrancia oggi nella morsa del caldo: allerta rossa e temperature fino a...
francia-oggi-nella-morsa-del-caldo:-allerta-rossa-e-temperature-fino-a-40-gradi
Francia oggi nella morsa del caldo: allerta rossa e temperature fino a 40 gradi
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Francia oggi nella morsa del caldo: allerta rossa e temperature fino a 40 gradi

Redazione-web
By Redazione-web

-

5
0

(Adnkronos) – La Francia si sveglia in una bolla d’aria rovente: oggi, lunedì 22 giugno, 35 milioni di persone entrano in allerta rossa mentre quasi tutto il Paese affronta temperature estreme che non lasciano tregua. 

Più del 90% della popolazione sarà comunque interessato da un’allerta arancione o rossa, mentre nei dipartimenti più colpiti risiedono 3,85 milioni di over 75, la fascia più vulnerabile. In totale 63,46 milioni di persone saranno coinvolte in 89 dipartimenti, nel pieno di un’ondata di calore definita dal governo “particolarmente intensa e precoce”.  

 

Gli ecologisti chiedono un congedo climatico fino a cinque giorni l’anno per proteggere i lavoratori più esposti. Intanto 845 scuole e collegi resteranno chiusi e altri 1.800 istituti anticiperanno l’uscita degli studenti. La Sncf invita le persone “vulnerabili” a evitare di prendere il treno, con l’amministratore delegato Jean Castex che avverte: non si possono “escludere incidenti” sulla rete ferroviaria. 

Previous article
Italia-Usa, governo ‘smorza’ polemica con Trump. Meloni dagli Alpini: “Un po’ di sano orgoglio nazionale”
Next article
Usa-Iran, negoziati in bilico dopo le minacce di Trump: “Se chiudete Hormuz vi distruggo”

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Capo Verde stupisce ancora e pareggia 2-2 con l’Uruguay, la favola continua

(Adnkronos) - Capo Verde concede il bis e pareggia 2-2 contro l'Uruguay, oggi 22 giugno, nel match della seconda giornata del Gruppo H dei...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Uruguay-Capo Verde, Araujo gol dopo palo e papera: fuorigioco, tutto inutile

(Adnkronos) - Tiro, deviazione, palo, papera del portiere, gol. Tutto inutile, è fuorigioco. Nel match tra Uruguay e Capo Verde, oggi 22 giugno, sul...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Usa-Iran, negoziati in bilico dopo le minacce di Trump: “Se chiudete Hormuz vi distruggo”

(Adnkronos) - I negoziati tra Stati Uniti e Iran iniziano tra ostacoli e frenate. Le minacce di Donald Trump rischiano di rendere il dialogo...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Italia-Usa, governo ‘smorza’ polemica con Trump. Meloni dagli Alpini: “Un po’ di sano orgoglio nazionale”

(Adnkronos) - Tricolori che sventolano, applausi e cori. Per una domenica, Giorgia Meloni sceglie le penne degli Alpini per 'dribblare' il ciuffo di Donald...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.