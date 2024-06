francia,-parigini-sotto-choc-per-lo-scioglimento-delle-camere

Macron ha indetto elezioni anticipate dopo il voto europeo

Milano, 10 giu. (askanews) – All’indomani dell’annuncio da parte di Emmanuel Macron che saranno sciolte le camere in Francia e ci saranno le elezioni anticipate, molti parigini sono sotto choc. “È un po’ una doccia fredda, non lo nascondo. Ma poi era scontato, diremo. Non ci sono state troppe sorprese. Con il suo annuncio di scioglimento ha aperto le porte al Front National”, spiega Roman Sebag, dirigente di una start up.”Questo significa consegnare il paese ai fascisti. Arrivano ore buie. Come donna, come persona bisessuale, ho paura”, dice Elisa. “Ieri notte sono riuscita a dormire solo 3 ore – racconta Anita Rodriguez – Ero così offesa da quello che stava succedendo in Francia. E sono davvero triste e mi dico che è catastrofico. Non è questa l’immagine della Francia che vorremmo che gli altri paesi avessero di noi. Voglio dire, la Francia era la terra dell’accoglienza”.”È molto sorprendente, non so assolutamente cosa porteranno le elezioni legislative, è vero che fa comunque un po’ paura”, commenta Didier Jolivet. Dopo la sonora sconfitta alle europee, con la vittoria dell’estrema destra di Marine Le Pen e di JordanBardella il presidente francese Macron ha deciso di passare la parola agli elettori perché “La Francia ha bisogno di una maggioranza chiara, serena e concorde”, ha dichiarato subito dopo aver appreso l’esito delle europee nel suo paese.