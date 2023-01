Francia, per 63% dei francesi Macron non è un buon presidente

Cala consenso (-6 punti) per capo di Stato e premier. Stabile Le Pen

Roma, 31 gen. (askanews) – Popolarità in calo per il presidente francese Emmanuel Macron e la premier Elisabeth Borne: i due leader perdono ciascuno cinque punti in un mese e mezzo per attestarsi rispettivamente al 36% e al 31% dei consensi, secondo un sondaggio Odoxa per Public Senate e la stampa regionale, pubblicato oggi.

Quasi due terzi dei francesi intervistati (63%) ritengono che Emmanuel Macron non sia “un buon presidente della Repubblica”, mentre il 66% ritiene che Elisabeth Borne non sia “un buon primo ministro”, in un contesto di aumento delle controversie sulla riforma delle pensioni. Secondo questo istituto, si tratta del tasso di popolarità più basso per il primo ministro dal suo arrivo a Matignon a maggio. “Questo punto basso non è mai stato raggiunto dal suo predecessore Jean Castex”, notano gli autori del sondaggio.

Gli intervistati ritengono inoltre che “se il Paese dovesse subire blocchi importanti dovuti alla mobilitazione contro la riforma delle pensioni”, il principale colpevole sarebbe il governo (64%, +3 punti in due settimane), mentre solo il 35% prenderebbe di mira i sindacati (-4 punti). Ma “nessuno trae davvero vantaggio dal malcontento intorno alle pensioni”, continuano gli autori dello studio: se Edouard Philippe rimane il personaggio politico che suscita più simpatia tra gli intervistati (36%), anche nel suo caso si registra un notevole calo dei consensi (-6 punti), così come per Bruno Le Maire (33%, -2 punti) o Olivier Véran (24%, -5 punti). Tra gli avversari dell’attuale leadership, resta stabile Marine Le Pen (33%), mentre perde 3 punti Jean-Luc Mélenchon (23%).

Il sondaggio è stato realizzato via internet il 25 e 26 gennaio su un campione rappresentativo di 1.004 persone, secondo il metodo delle quote. Il margine di errore è di 2,5 punti.

