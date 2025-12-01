martedì, 2 Dicembre , 25

Montagna, aumenti del 4% per gli skipass: la mappa dei prezzi 2025-2026 sulle piste

(Adnkronos) - Sciare costa sempre di più con...

Caro Natale, tra pranzi e addobbi: ecco quanto spenderemo per le feste

(Adnkronos) - Manca meno di un mese a...

Ucraina-Russia, Putin alza il tiro: “Presa Pokrovsk, obiettivo è zona cuscinetto”

(Adnkronos) - "Avanziamo ovunque, abbiamo conquistato Pokrovsk". Vladimir...

Venezuela, ultimatum di Trump. Maduro: “Vogliamo la pace, ma non da schiavi”

(Adnkronos) - Donald Trump ha imposto a Nicolas...
Francia, pianificavano attentato antisemita: arrestati due minorenni a Parigi

Francia, pianificavano attentato antisemita: arrestati due minorenni a Parigi

(Adnkronos) – Pianificavano un attentato antisemita. Per questo motivo, secondo fonti giudiziarie e stampa, due minorenni – tra cui un cittadino russo – sono stati posti in custodia cautelare a Parigi.  

Il giovane russo, un 16enne ceceno arrivato in Francia quattro anni fa con la madre, avrebbe inviato su WhatsApp una foto in cui impugna un coltello, annunciando di voler “uccidere degli ebrei entro cinque giorni”, scrive Le Parisien. 

Secondo il giornale, il giovane era in contatto con l’altro 16enne, residente nella regione parigina, e avrebbe minacciato di prendere di mira un luogo di culto. Confermando la notizia, il procuratore nazionale antiterrorismo francese ha reso noto che i due sono stati accusati di “partecipazione a un’associazione criminale terroristica con l’obiettivo di preparare uno o più crimini contro le persone”. Con questi arresti, il numero di minorenni incriminati per reati legati al terrorismo in Francia nel 2025 supera già i 20, superando il totale dell’intero 2024. 

