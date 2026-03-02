lunedì, 2 Marzo , 26

Conti pubblici, nel 2025 deficit scende al 3,1%. Giorgetti: "Dato provvisorio, peccato colpo di coda Superbonus"

(Adnkronos) - **** Nel 2025 l'indebitamento netto delle Amministrazioni...

Ascolti tv, il film su Battiato vince prima serata con 18,8% di share

(Adnkronos) - 'Franco Battiato – Il lungo viaggio'...

Brignone, stagione finita: "Mi prendo una pausa, corpo chiede il conto"

(Adnkronos) - Si è conclusa a Soldeu la...

Gyala, deep-tech 100% italiana raccoglie 4 mln euro

(Adnkronos) - Gyala, società italiana deep tech attiva...
Francia pronta a partecipare alla difesa del Golfo
Francia pronta a partecipare alla difesa del Golfo

Barrot: solidarietà piena e possibile intervento militare

Parigi, 2 mar. (askanews) – La Francia si dice pronta a partecipare alla difesa dei Paesi del Golfo e della Giordania, colpiti da attacchi iraniani con missili e droni. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Jean-Noel Barrot durante una conferenza stampa, richiamando gli accordi con i partner regionali e il principio di legittima difesa collettiva previsto dal diritto internazionale.”Ai Paesi amici che sono stati deliberatamente presi di mira dai missili e dai droni dei Guardiani della Rivoluzione – ha detto Barrot – e trascinati in una guerra che non avevano scelto – Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Iraq, Bahrein, Kuwait, Oman e Giordania – la Francia esprime il suo pieno sostegno e la sua completa solidarietà. È pronta, conformemente agli accordi che la legano ai suoi partner e ai principi di legittima difesa collettiva previsti dal diritto internazionale, a partecipare alla loro difesa”.

